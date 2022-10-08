Орск, Оренбургская область, , 14:17 — REGNUM В Оренбургской области в рамках расследования уголовного дела задержана почтальон, сообщили 8 октября в СУ СКР по региону.

Ограбление инкассаторов в Орске oren. sledcom.ru

«В следственный орган доставлена работник почтового отделения, которая будет проверяться на возможное предоставление информации подозреваемым при планировании нападения», — сказали в ведомстве.

Напомним, правоохранители заявили о задержании группы мужчин, вероятно причастных к ограблению инкассаторов «Почты России», которое произошло в Орске 7 октября.

По версии следствия, трое вооруженных злоумышленников утром 7 октября во дворе дома № 31 по ул. Станиславского в Орске напали на троих почтальонов по сопровождению денежных средств и почтовых отправлений АО «Почта России». Из служебного автомобиля ыли похищены деньги.

Инкассаторы начали преследование и настигли грабителей возле дома № 32 по ул. Краматорской. Один из инкассаторов был ранен. Он скончался в больнице. Налётчики скрылись.

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