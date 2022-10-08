Донецк, 8 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Новоселовку в ДНР. Об этом 8 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:45 — н.п. Новгородское — н.п. Новоселовка: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 10 минут ВСУ выпустили по Донецку еще семь натовских снарядов.