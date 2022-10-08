Симферополь, 8 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Мобильный диагностический комплекс «Струна-П» задействован для оценки состояния Крымского моста после произошедшего на нём теракта. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Цитата из видео: «Спасатели работают на месте взрыва на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия» Теракт на Крымском мосту

«На месте работает испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом «Струна-П» для оценки повреждений конструкций моста», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту.