Орск, Оренбургская область, , 14:05 — REGNUM В Оренбургской области 8 октября задержаны граждане, причастные к нападению на инкассаторов «Почты России», сообщили в СУ СКР по региону.

Задержание вероятных причастных к ограблению инкассаторов oren. sledcom.ru

«В ходе проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению к совершению расследуемого преступления установлены трое граждан — жители города Орска и Кемеровской области. Двое задержаны, третий подозреваемый свёл счёты с жизнью», — сказали в ведомстве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что в Орске полицейские обнаружили автомобиль, в котором находились двое мужчин, возможно причастных к нападению на инкассаторов. На месте происшествия обнаружены два пистолета и сумка с деньгами, принадлежность которых устанавливается.

Напомним, 7 утром октября в Орске совершено нападение на инкассаторов «Почты России». Один из работников службы инкассации получил смертельное огнестрельное ранение. Преступники скрылись с похищенными деньгами.

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