Орск, Оренбургская область, 8 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области 8 октября задержаны граждане, причастные к нападению на инкассаторов «Почты России», сообщили в СУ СКР по региону.

oren. sledcom.ru Задержание вероятных причастных к ограблению инкассаторов

«В ходе проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению к совершению расследуемого преступления установлены трое граждан — жители города Орска и Кемеровской области. Двое задержаны, третий подозреваемый свёл счёты с жизнью», — сказали в ведомстве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что в Орске полицейские обнаружили автомобиль, в котором находились двое мужчин, возможно причастных к нападению на инкассаторов. На месте происшествия обнаружены два пистолета и сумка с деньгами, принадлежность которых устанавливается.

Напомним, 7 утром октября в Орске совершено нападение на инкассаторов «Почты России». Один из работников службы инкассации получил смертельное огнестрельное ранение. Преступники скрылись с похищенными деньгами.