Симферополь, 8 октября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Стратегическая задача по обеспечению безопасности критической транспортной инфраструктуры, к которой относится мост через Керченский пролив, полностью провалена. Об этом 8 октября ИА REGNUM заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, комментируя теракт на Крымском мосту.

ИА REGNUM Крымский мост

«Вопрос, что должна атаковать Россия в инфраструктуре киевского режима в первую очередь, нужно переадресовать Министерству обороны и командованию Вооруженных сил. А заодно спросить, как подобное (теракт — прим. ред.) вообще могло произойти и кто несет за это персональную ответственность? Обеспечение безопасности критической транспортной инфраструктуры, к которой относится мост через Керченский пролив — стратегическая задача. Особенно в условиях проведения специальной военной операции. И эта задача полностью провалена», — сказал Федоров.

Он также добавил, что правительству и президенту следует обратить особое внимание на дезорганизацию системы управления в гражданском секторе и силовых структурах.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава.