Москва, , 14:02 — REGNUM Обеспечение российской группировки войск, которая задействована в специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, непрерывно ведётся в полном объёме. Об этом 8 октября сообщает Минобороны России.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

«Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично — морским транспортом», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал Mash сообщил, что, согласно предварительным данным, в результате теракта на Крымском мосту как минимум два человека погибли.