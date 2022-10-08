Керчь, Крым, 8 октября 2022, 14:01 — REGNUM Следственный комитет (СК) РФ продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту.
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«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком», — отмечается в сообщении СК.
Уточняется, что из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.
Расследование уголовного дела продолжается.
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