СК РФ: три человека погибли при взрыве на Крымском мосту
Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) РФ продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту.
Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия
Теракт на Крымском мосту
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«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком», — отмечается в сообщении СК.
Уточняется, что из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.
Расследование уголовного дела продолжается.