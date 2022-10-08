Белград, , 17:18 — REGNUM США увеличивают военное присутствие в Косово и Метохии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции 8 октября в Белграде.

Американские солдаты в Косово U.S. National Archives

«Приезжает новых 300 солдат из штата Иллинойс. Они говорят, что приезжают, чтобы защитить территориальную целостность и суверенитет Косово», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Также Вучич отметил, что в Косово и Метохии албанские сепаратисты ежедневно устраивают провокации с помощью так называемой косовской полиции, что является особой формой оказывания психологического давления на сербское население южного края.

Напомним, что ранее так называемая полиция сепаратистского Косово начала строительство большого полицейского участка в населенном пункте Зубин Поток на севере края, где проживают преимущественно сербы.