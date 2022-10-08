Донецк, , 13:58 — REGNUM За 10 минут ВСУ выпустили по Донецку еще семь натовских снарядов. Об этом 8 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 13:50 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще четыре натовских снаряда.

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