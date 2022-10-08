Мадрид, , 13:56 — REGNUM Мадридский «Реала» поборется с «Манчестер Сити» за 19-летнего центрального полузащитника дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Англии по футболу Джуда Беллингема. Об этом 8 октября сообщает издание The Telegraph.

Мадридский «Реал»

По информации источника, «Манчестер Сити» сделает «Боруссии» предложение по трансферу Беллингема, если сможет продать Бернарду Силву в ближайшие два трансферных окна.

В текущем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 12-ти матчах за дортмундский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Действующее соглашение Беллингема с «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского хавбека в 90 миллионов евро.