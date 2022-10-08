Москва, 8 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, в результате теракта на Крымском мосту как минимум два человека погибли. Об этом 8 октября сообщает телеграм-канал Mash.

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«Предварительно, известно о двух погибших в результате ЧП на Крымском мосту», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент под водой находится два автомобиля, до которых спасатели не могут добраться из-за неблагоприятных условий погоды.

«Обнаружены тела мужчины и женщины», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что ответ на взрыв на Крымском мосту должен быть жёстким, но не в лоб.