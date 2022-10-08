Москва, 8 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Ответ на взрыв на Крымском мосту должен быть жёстким, но не в лоб, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

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"Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб. У России большой опыт борьбы с террористами, это должны очень хорошо понимать и те, кто использует их методы», — рассуждает Слуцкий.

Взрыв — это не просто ЧП.

«Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах», — добавил парламентарий.