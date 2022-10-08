Москва, 8 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Следующие в данный момент в Крым поезда перенаправлены в Анапу. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс».

Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

«Поезда, следующие в Крым, сейчас перенаправлены в Анапу. А именно: № 169 Санкт-Петербург — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 75 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что решение по поезду из Санкт-Петербурга в Севастополь, который должен отправиться в 17:20 мск, а также по поездам из Симферополя в Москву, из Симферополя в Кисловодск, из Севастополя в Санкт-Петербург и из Евпатории в Москву, будет принято позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что пришла пора уничтожить инфраструктуру киевского неонацистского режима.