Белград, 8 октября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Сербия не могла расширить свои газовые хранилища, потому что не могла договориться об этом с российскими партнерами. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 8 октября во время пресс-конференции в Белграде.

Chmee2 Подземное газовое хранилище

«Мы уже сто раз требовали построить хранилище сами, на собственные деньги, но нам это не удалось», — рассказал Вучич во время обращения к сербской общественности, которое транслировало агентство «Танюг».

Вучич добавил, что подземные хранилища газа можно строить только на специально отведенных для этого местах.

«Вы не можете просто вырыть котлован и сказать — вот, здесь будет газовое хранилище. Это должно быть место, где вы добывали нефть или газ. Это единственное место, где можно хранить газ. Так чтобы граждане знали — это не вопрос наших инвестиций», — уточнил Вучич.

Напомним, что газовое хранилище Банатский двор в Сербии находится в собственности «Нефтяной индустрии Сербии» — дочки «Газпром нефти».