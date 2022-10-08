Дортмунд, Германия, 8 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» в центральном матче девятого тура немецкой Бундеслиги 2022/23 встретится с мюнхенской «Баварией». Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», а стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

На матч назначена бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Эдуард Байтингер.

В последний раз «Бавария» и «Боруссия» играли между собой 23 апреля 2022 года в матче 31-го тура Бундеслиги. Тот матч завершился уверенной победой мюнхенской команды со счетом 3:1, а забитыми мячами отметились Серж Гнабри (15’ Леон Горецка), Роберт Левандовски (34’ Томас Мюллер), Джамал Мусиала (83’ Марсель Забитцер) и Эмре Джан (52’ пенальти).