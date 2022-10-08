Москва, , 13:38 — REGNUM Пришла пора уничтожить инфраструктуру киевского неонацистского режима. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«После диверсий, совершенных киевским режимом на Крымском мосту, становится очевидно, что Россия должна отказаться от любых переговоров с киевским «режимом». Тем более, что его представители уже признали свою ответственность», — отметил Миронов.

Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время Великой отечественной войны, тогда ничего не вышло, не выйдет и сейчас, подчеркнул парламентарий.

«После совершенных действий настала пора громить инфраструктуру неонацистского режима в Киеве. Пришло время уничтожать электростанции, все мосты и железные дороги, обеспечивающие жизнеспособность киевской «хунты», — заявил Миронов.