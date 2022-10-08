Веллингтон, , 13:35 — REGNUM Американская компания Rocket Lab провела успешный пуск ракеты-носителя Electron со спутником GAzelle. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Частный космодром Rocket Lab Nro.gov

Запуск состоялся 7 октября с частного космодрома Rocket Lab в Новой Зеландии. Спутник успешно достиг целевой орбиты на высоте 750 км от поверхности Земли.

Спутник GAzelle изготовлен американской компанией General Atomics, занимающейся проектами в области ядерных технологий и военными заказами. На спутнике установлена полезная нагрузка для космических сил США и правительственных учреждений Франции.

В частности, на спутнике размещён прибор Argos-4, являющейся частью, спутниковой системы Argos. Эта система используется для сбора данных об окружающей среде, включая сигналы с удалённых метеостанций и датчиков в рамках программ по исследованию мирового океана.

Прошедший запуск стал восьмым для компании Rocket Lab в 2022 году. Всего компания провела 31 пуск своего сверхлёгкого носителя Electron.