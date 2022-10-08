Москва, , 13:47 — REGNUM Основные действия российских военных для достижения скорейшей победы должны быть направлены на разрушение коммуникаций и логистических цепочек противника. Об этом 8 октября ИА REGNUM заявил гражданский активист Алексей Егоркин, комментируя теракт на Крымском мосту.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на Крымском мосту — все новости»

По его словам, российской армии в настоящий момент необходимо восстановить утраченные логистические цепочки, после чего создать новый штаб специальной операции и государственный комитет обороны.

Градозащитник также отметил, что нашим солдатам следует сделать больший упор на разрушение коммуникаций противника, по-прежнему получающего регулярные поставки боеприпасов и оружия.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации б. УССР. Позднее, 30 сентября, Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ показало кадры работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации