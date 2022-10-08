Москва, 8 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. С самого начала СВО остаются без ответа вопросы, почему Россия не использовала опыт американцев при их нападении на Югославию, почему не вспоминали революционеров-классиков с их хрестоматийным взятием «почта, мосты, вокзалы». Об этом ИА REGNUM 8 октября заявил гражданский активист Алексей Егоркин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Основные действия военных для достижения скорейшей победы должны быть направлены на разрушение коммуникаций и логистических цепочек противника. За истекшие семь месяцев военной операции я вижу лишь одно — со снабжением фронта у ВСУ все в полном порядке», — отметил эксперт.

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По его словам, если всё это было запланировано, то возникает резонный вопрос о том, на кого работают наши деятели, принимающие решения, неужели всё на столько у нас деградировало, что даже азы военного искусства нам неведомы теперь.

«Если же вопрос в отсутствии материального обеспечения, то опять же возникают вопросы, куда мы полезли? А если полезли, видим, что не справляемся, то почему экстренно не переводим страну и ее экономику на военные рельсы, чтобы оперативно создавать и восполнять то самое материальное обеспечение наших вооруженных сил? Или опять будем решать вопросы традиционно — заваливать фронт мясом плохо подготовленных и неэкиперованных солдат?» — отметил Егоркин.

Поэтому, по его мнению, отвечая на вопрос, какие объекты инфраструктуры мы должны будем сейчас уничтожить на территории бывшей УССР, в ответ на их бомбежку Крымского моста, надо начинать с себя — восстановить утраченные без войны логистические цепочки, но для начала снять руководство спецоперацией со всех постов и выдав им пистолеты с одним патроном.

«Необходимо срочно создавать новый штаб операции и государственный комитет обороны, в который пригласить национально ориентированных офицеров, не связанных с всеразличными олигархическими структурами. Благо пока они еще есть. Времени для реализации вышеперечисленного у нас крайне мало. И да — я считаю, что применение любого вида ядерного оружия в складывающихся условиях, будет преступлением и демонстрацией собственной никчемности и беспомощности», — добавил Егоркин.