Москва, 8 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Надзор за тем, чтобы в Крыму после теракта на Крымском мосту не завышались цены на продукты и топливо, поручил осуществить Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прокуратура взяла на особый контроль доступность автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости населению региона.

При этом подчёркивается, что у операторов топливного рынка и представителей крупных торговых сетей в Крыму имеются необходимые запасы таких товаров.

«Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен», — добавляется в сообщении.

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