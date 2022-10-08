Воронеж, , 13:24 — REGNUM 8 октября в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» футбольный клуб «Факел» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Факел» Пресс-служба ФК «Факел»

Стартовые составы команд:

«Факел»: Илья Свинов, Евгений Шляков, Роман Акбашев, Игорь Калинин, Сергей Божин, Евгений Морозов, Ираклий Квеквескири, Кирилл Суслов, Андрей Мендель, Георгий Гонгадзе, Хызыр Аппаев.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родриган, Вячеслав Каравев, Далер Кузяев, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Маттео Кассьерра, Малком.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Алексей Ширяев и Игорь Князев.