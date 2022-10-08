Донецк, 8 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку еще четыре натовских снаряда. Об этом 8 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:13 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за две минуты ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку.