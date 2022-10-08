Пекин, 8 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Мерами экспортного контроля для подавления компаний из Китая и сохранения своей технологической гегемонии злоупотребляют Соединённые Штаты. Об этом 8 октября заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Mooc.chaoxing.com МИД КНР

«Из-за необходимости сохранить технологическую гегемонию США злоупотребляют мерами экспортного контроля, чтобы злонамеренно блокировать и подавлять китайские компании», — сказала, комментируя введение новых американских санкций на поставки технологическим компаниям из КНР.

Также китайский дипломат указала, что такие решения противоречат принципу добросовестной конкуренции, нарушают международные экономические и торговые нормы и наносит ущерб законным правам и интересам компаниям из КНР, затрагивая права и интересы компаний из США.

При этом Мао Нин отметила, что политизация научно-технической и торгово-экономической сфер не будут способствовать остановке развития Китая, а нанесёт удар по самим Соединённым Штатам.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министерство торговли США добавило 30 китайских организаций, в том числе производителя чипов YMTC, в список ограничения торговли.