Москва, 8 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Военные должны работать четко и жёстко, как можно быстрее отвечая на вызовы, убежден депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

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«Чтобы даже желание отбить. Но не мелкими комариными укусами. А наносить тяжёлые удары, ведущие к поражению», — отметил Колесник в телеграм-канале.

По его мнению, это «должен быть тяжелейший удар русского медведя, способный не только снести башку желто-голубому козлу, но и заодно разорвать стаю гиен».

«Или быть ударом меча русского богатыря, одним махом сносящего все три головы дракона», — рассуждает парламентарий.

Киевский режим взял ответственность за взрыв на Крымском мосту.