Рим, 8 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. 25-летний центрфорвард «Ромы» и сборной Англии по футболу Тэмми Абрахам заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в лондонский «Челси».

@cfcunofficial Тэмми Абрахам

«Я счастлив здесь. Команда хороша. У нас отличный главный тренер, город, болельщики. Я счастлив здесь, но только никто не знает, что будет в будущем», — цитирует Абрахама издание Ojb Sport.

В текущем сезоне Тэмми Абрахам принял участие в десяти матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Рому» английский нападающий выступает с 17 августа 2021 года после перехода из «Челси» за 40 миллионов евро. Летом 2023 года у «Челси» появится возможность обратного выкупа Абрахама за 80 миллионов евро.