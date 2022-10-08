Белград, 8 октября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции 8 октября подтвердил, что существует франко-немецкая инициатива по Косово и Метохии, которая предлагает Сербии финансовые и политические выгоды в обмен на отказ от южного края.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По словам Вучича, западные страны всеми способами пытаются протолкнуть Косово в ООН, потому что рассчитывают таким образом решить с одной стороны внутриевропейские проблемы, а с другой «выбить аргумент Косово из рук у Владимира Путина», когда речь идет о ситуации вокруг б. УССР.

Вучич добавил, что «нельзя выбросить в окно предложение двух самых влиятельных стран ЕС, так как это было бы безответственно и несерьезно», но при этом он не уверен, что Сербия может принять такое предложение.

«Что касается содержания самого документа, я не могу вдаваться в подробности, так как он все еще не доступен для общественности, но я скажу, в чем его суть. Суть в том, чтобы Сербия разрешила Косово вступить во все международные организации, включая ООН. Сербия бы в обмен на это получила быстрое вступление в ЕС, и, наверное, значительную экономическую выгоду, хотя это там не уточняется», — рассказал Вучич во время пресс-конференции, которую транслировало агентство «Танюг».

Александр Вучич отметил, что Сербия должна вести переговоры, так как в любом случае нужно работать над примирением сербов и албанцев, но для Сербии, из-за ее конституции и не только, неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН.

Вучич уточнил, что главная идея инициативы в том, чтобы Косово даже без формального признания Сербии вступило в ООН. При этом Запад не унижал бы Сербию до такой степени, чтобы требовать от нее формально признать Косово, но потребовал бы от Белграда недвусмысленно дать понять, что тот не против членства сепаратистского образования в ООН,

Напомним, что ранее Евросоюз опроверг информацию о существовании франко-немецкого документа по Косово, которая появилась в албанской прессе.