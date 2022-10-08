Керчь, Крым, , 13:10 — REGNUM Погодные условия позволяет запустить паромное сообщение через Керченский пролив. Об этом 8 октября сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

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«Ведется работа по запуску паромной переправы из Керчи в порт «Кавказ». В настоящие время ведется пусконаладка и запуск двух паромов, еще несколько паромов осуществляет движение в направление Республики Крым. … Организовываются мероприятия, связанные с тестированием паром для запуска сегодня регулярного паромного сообщения», — отметил он.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.