Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Погодные условия позволяет запустить паромное сообщение через Керченский пролив. Об этом 8 октября сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

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«Ведется работа по запуску паромной переправы из Керчи в порт «Кавказ». В настоящие время ведется пусконаладка и запуск двух паромов, еще несколько паромов осуществляет движение в направление Республики Крым. … Организовываются мероприятия, связанные с тестированием паром для запуска сегодня регулярного паромного сообщения», — отметил он.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.