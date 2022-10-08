Таллин, 8 октября 2022, 13:04 — REGNUM Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит киевский спецназ.
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«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет [киевские] подразделения спецназначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — отметил он порталу Delfi.
Рейнсалу напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара.
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В результате два автомобильных пролета мост частично обрушены.
Арка над судоходной частью моста не повреждена. Движение по мосту полностью закрыто.