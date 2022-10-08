Таллин, 8 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит киевский спецназ.

Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия» Теракт на Крымском мосту

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на Крымском мосту — все новости»

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет [киевские] подразделения спецназначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — отметил он порталу Delfi.

Рейнсалу напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара.

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В результате два автомобильных пролета мост частично обрушены.

Арка над судоходной частью моста не повреждена. Движение по мосту полностью закрыто.