Москва, 8 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. На южной части европейской территории может появиться ещё одна горячая точка. Об этом 8 октября говорится в материале РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что ранее глава МИД Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу выдвинул ООН ультиматум на тему того, чтобы в течение месяца правительство греческого Кипра подписало соглашение о присутствии миротворческого контингента организации на острове.

Напоминается, что миссия ООН была создана в 1974 году после переворота на Кипре, который поддержали власти Греции, а Турция ввела войска в северную часть острова.

Также указывается, что такие причиной заявления главы МИД Северного Кипра стало решение США о снятии эмбарго на поставки тяжелого вооружения греческой части острова, из-за которого накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на северной части Кипра уже размещены турецкие боевые беспилотники.

При этом отмечается, что Греция не только поддерживает Никосию, но и спорит с Анкарой о принадлежности островов в Эгейском море, где в середине сентября начались совместные манёвры греческого и французского флотов.

В результате всего этого обостряются отношения Турции сразу с тремя союзниками по НАТО: Вашингтоном, Парижем и Брюсселем. Причём у США и Франции есть вопросы по поддержке Анкарой Азербайджана в его конфликте с Арменией, а также Турция действует в Ираке против поддерживаемых Вашингтоном курдов.

«Соль в том, что Эрдоган одним из первых амбициозных лидеров стран, стремящихся стать ключевыми игроками на международной арене, поймал в свои паруса ветер перемен. Именно это помогает ему лавировать между интересами великих держав, оставаясь одновременно и для всех неудобным, и всем нужным контрагентом. Развал старой системы международных отношений, который мы наблюдаем сейчас, создает для таких политиков окно возможностей. Традиционные центры силы теперь вынуждены проявлять гибкость в отношении третьих стран, роль которых растет, и искать их поддержки. Но в тёмных водах, где плавает турецкий лидер, очень легко напороться на рифы. Однако чего не сделаешь перед выборами», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате действий турецкой армии на севере Сирии были уничтожены 26 боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК).