8 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 14:01 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий нашел, как говорится, время и место. В интервью американскому телеканалу CNBC он обрушился с критикой в адрес западных поставщиков газа. «Глава правительства заявил, что страны «свободного мира», которые продают газ по очень высоким ценам странам — членам Европейского союза и Великобритании, должны пересмотреть свою стратегию, — пишет польский портал Forsal. — Премьер признал, что имеет в виду Норвегию, и выразил надежду, что долгосрочное двустороннее газовое соглашение, выгодное как для партнеров Осло, так и для норвежских производителей, достижимо».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Моравецкий не в первый раз обращается к этой теме. В мае этого года он уже привлекал внимание к «рекордным доходам» норвежцев от торговли углеводородами после того, как кризис на территории б. УССР вступил в острую фазу. Но это связывали с тем, что Варшава в то время вела переговоры с Осло относительно заполнения газом строящегося норвежско-датско-польского трубопровода Baltic Pipe, то есть элементарно торговалась за лучшую цену. Но в последних числах сентября Моравецкий принял участие в торжественном запуске трубы, которая начала функционировать с 1 октября. Контракты вроде бы подписаны. Так что стоит за его попытками реанимировать тему «жадных норвежцев»? В настоящее время ЕС пытается справиться с газовым кризисом на уровне всего сообщества. Так, вчера в Праге прошел саммит Евросоюза, на котором обсуждался вопрос снижения цен на импорт газа.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

С выработкой общего решения есть проблемы. Польша оказалась в числе тех стран, которые предлагают обрезать цены. Против этого выступают Германия, Дания и Нидерланды. Не в восторге от польской инициативы и Норвегия. Как сообщает норвежский портал Nettavisen, правительство этой страны «неоднократно отвергало предложения об установлении потолка цен на газ». По словам министра нефти и энергетики Терье Аасланда, ограничения не помогают, когда основной проблемой является нехватка ресурсов, поэтому искусственное занижение стоимости газа «будет контрпродуктивным». В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что важно убедиться в том, что «не будут предприниматься какие-либо действия, которые сокращают поставки газа из стран, которые сегодня вносят свой вклад». Осло «понимает разочарование в Евросоюзе, вызванное высокими ценами на газ». Однако норвежское правительство видит выход в развитии системы «долгосрочных газовых контрактов».

Фактически, это то, что традиционно предлагала Москва, но с чем в последние годы в отношении не соглашался ЕС, требуя перехода на биржевую торговлю. Зато сейчас с критикой ЕС выступает немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря, что Европа слишком полагалась на спотовые рынки и краткосрочные контракты. Теперь Берлин поддерживает идею долгосрочных договоренностей. Но в отличие от Варшавы он хотел бы достичь их также с США и Канадой. Правящая немецкая коалиция недовольна действиями американских и канадских поставщиков газа. «Вице-канцлер Роберт Хабек от «зеленых» пинает друзей и осуждает заоблачные цены», — пишет немецкий портал Merkur. Он напомнил, что «США обратились к нам, когда цены на нефть резко выросли, и в результате национальные нефтяные резервы были задействованы и в Европе. Я думаю, что такая солидарность была бы полезна и для сдерживания цен на газ». Перевод стрелок на Вашингтон и беспокоит польскую правящую коалицию во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), которая хотя и получает американский СПГ, но, похоже, ставку все-таки делает на норвежский газ.

Олаф Шольц Valsts kanceleja

Как считает французский геополитик Тьери Мейсан, «раньше в Европейском союзе доминировала немецкая промышленность, использующая российский газ, теперь в ней будет доминировать Польша, использующая норвежский газ». Проблема в том, что такой газ должен быть, во-первых, дешевым, во-вторых, его должно быть много. И с этим есть вопросы. В том числе относительно объемов самого норвежского газа. На днях польская редакция портала Business Insider отметила: «Baltic Pipe предназначался для транспортировки газа из месторождений на норвежском шельфе. PGNiG (польский государственный нефтегазовый концерн — С. С.) подписывал соглашения о заполнении трубопровода, у него есть доли в месторождениях в Норвегии. Но по крайней мере сейчас, похоже, что газ будет поступать из Германии, а не из Норвегии. Теоретически он может быть даже норвежским, но тогда он доходит до нас очень кружным путем».

Немцы не сдаются. Они действуют автономно, их план вложить в решение энергетического кризиса в Германии около 200 миллиардов евро вызвал раздражение Моравецкого, на что в Берлине не реагируют. В нынешней сложной ситуации на энергетическом рынке Варшаве остается только давить на Норвегию и пытаться вывести из-под критики США, чтобы не столкнуться с проблемами в отношении поставок американского СПГ.