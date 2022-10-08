Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. С тем врагом, который противостоит России сегодня, ни «красные линии», ни традиции войны, ни договоренности неуместны, поскольку рассматриваются противником исключительно как слабость, отметил 8 октября в своем телеграм-канале глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Most.life Крымский мост

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НАТО руками ВСУ будет бить по всем точкам, до которых сможет дотянуться, и в первую очередь — по критической инфраструктуре и знаковым объектам, уверен он.

«Целые мосты через Днепр выглядят нелепо на фоне пылающего Крымского моста, как и неповреждённый бункер на Банковой вместе с Зеленским, принимающим западных гостей», — отметил Мирошник.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.