Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. СБУ опубликовала фото ЧП на Крымском мосту, перефразировав поэта Тараса Шевченко.

Цитата из видeo: «Спасатели работают на месте взрыва на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

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«Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря», — отмечается в сообщениях СБУ в соцсетях.

В оригинальной поэме Шевченко «Сон» (1844) это звучит так: «…светает, край неба пылает, соловей в темной роще солнышко встречает».

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это «начало».

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Отмечается, что это привело к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.

Арка над судоходной частью моста не повреждена.