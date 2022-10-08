Москва, 8 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Туристам, у которых возникли проблемы в Крыму, нужно обращаться на горячую линию Ростуризма, граждане могут рассчитывать на возврат денег за билеты на поезда, отметил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

duma. gov.ru Сангаджи Тарбаев

Как сообщало ИА REGNUM ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.

«Для всех туристов, которые сейчас испытывают трудности в Крыму в связи с инцидентом, Ростуризм организовал горячую линию 880 051 180 18. На данный момент функционирует паромная переправа. Для тех туристов, которые были в пути на автомобилях, в обоих направлениях, будут организованы мобильные пункты питания», — отметил Тарбаев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что по данным Ростуризма оператор железнодорожных перевозок в Крым принял решение осуществить возврат денежных средств за билеты на поезда как в сторону полуострова, так и из него без удержания сборов.

«Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т.д.), в которых у них забронирован номер», — добавил Тарбаев.