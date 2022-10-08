8 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили видеозапись, на которой запечатлён момент взрыва на Крымском мосту.

Артур Савин, , 14:00 — REGNUM Видеозапись с камер наблюдения, на которых был запечатлён момент взрыва грузовика, начинённого взрывчатыми веществами, на Крымском мосту, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судя по видео, там же легковушка вплотную с грузовиком ехала», — написал Стас П.

Многие пользователи обратили внимание на то, что во время взрыва в непосредственной близости от начинённого взрывчаткой грузовика двигался легковой автомобиль. Судя по всему, человеческих жертв среди мирного населения в результате этот теракта избежать не удалось.

«Интересно, как в столь непростое время у нас по территории России могут спокойно разъезжать автомобили с таким количеством взрывчатых веществ?» — задаётся вопросом Виталий С.

Некоторые комментаторы не могут ответить себе на вопрос, каким образом огромная фура, начинённая взрывчатыми веществами, смогла проехать кучу километров по территории России и попасть на Крымский мост.

«Охранять и проверять весь транспорт надо, а не давать бесконечные обещания, что всё хорошо и ничего не будет. Наказывать и увольнять всех тех, кто не выполняет обещанное, по всем сферам!» — призывает Надежда К.

Часть людей не сомневается, что за взрывом стоит киевский режим. Более того, Киев уже взял на себя ответственность за произошедшее. Получается, что террористы совершили заранее анонсированный ими же теракт. Возникает резонный вопрос: кто из ответственных лиц со стороны России проспал этот момент случайно, а кто специально?

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «Спасатели работают на месте взрыва на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия»

«Вот почему-то когда у Громыко на коктейле в Белом доме США иностранные журналисты поинтересовались, как он относится к намерениям Турции закрыть Босфор для прохода советских кораблей в Средиземное море, он не стал выражать озабоченность и делать заявления. Он ответил, что для того, чтобы обеспечить проход, понадобится всего два залпа ракет военного флота СССР, и тогда появятся два прохода в Средиземное море, правда не будет Стамбула. Больше этот вопрос турки никогда не поднимали», — отметил Александр Б.

Ряд пользователей волнует другой вопрос: каким окажется ответ Москвы на столь обескураживающий террористический акт киевского неонацистского режима?

«И какой будет наш ответ? Опять пальчиком пригрозят?» — интересуется Юлия С.

«Все угрозы, все обещания российских властей ударить самым жёстким образом по киевскому режиму в случае атаки на Крымский мост, выходит, оказались блефом? Я просто не понимаю, что дальше? Путин правительственную комиссию поручил организовать для расследования обстоятельств. Киев уже взял на себя ответственность за взрыв. Уже! Почему Киев всё ещё цел?» — спрашивает Михаил П.

«Газопровод подорвали, мост подорвали, чего ещё ждём-то? Пока пол-России разбомбят? В Америке если бы что-то подобное случилось, то они бы уже не разбираясь полмира разбомбили. А мы ещё подождём?» — вопрошает Михаил К.

Нашлись и те, кто заметил, что высшее руководство России по какой-то неведомой никому причине всеми силами старается сохранить Киеву человеческое лицо, чтобы пытаться с ним о чём-то договариваться.

«К тому факту, что киевский режим является террористической организацией, лично у меня сомнений нет. У меня есть большие сомнения в том, что эту истину по какой-то причине не хотят признавать в руководстве России», — поделился своим мнением Геннадий Р.

«Киев — террорист, а Москва села играть с ним в преферанс», — считает Мартин С.

«Я надеюсь, что после этого мы наконец-таки начнём настоящую спецоперацию», — написал Владимир М.

Напомним, 8 октября Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал видеозапись с камер наблюдения момента взрыва грузовика, начинённого взрывчатыми веществами, на Крымском мосту.