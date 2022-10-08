Лондон, 8 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского «Спартака» и немецкого «Ред Булл Лейпцига» Доменико Тедеско может возглавить футбольный клуб «Саутгемптон», выступающий в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Spartak.com Доменико Тедеско

По информации источника, руководство «Саутгемптона» рассматривает Тедеско в виде замены Ральфу Хазенхюттлю, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку из-за неудачного начала сезона.

После восьми сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2022/23 «Саутгемптон» с двумя победами и семью набранными очками занимает 16-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.