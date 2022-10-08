Токио, , 12:52 — REGNUM Американская компания Google запустит первый центр обработки данных в Японии в 2023 году, сообщил в своем блоге генеральный директор холдинга Alphabet (материнская компания Google) Сундар Пичаи.

Новый дата-центр Google будет построен в городе Инзай в префектуре Тиба. Этот центр позволит ускорить работу инструментов и сервисов Google для клиентов в Японии.

Центр обработки данных в Инзай станет третьим дата-центром компании в Азии. Сейчас дата-центры Google работают на Тайване и в Сингапуре.

Сундар Пичаи сейчас находится с визитом в Японии, где он планирует обсудить инвестиционные проекты Google с премьер-министром Фумио Кисидой. На презентации новых устройств Google в Токио Пичаи отметил, что сотрудничество Google и Японии сейчас находится на самом высоком уровне за всю историю компании.