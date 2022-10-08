Керчь, Крым, , 12:51 — REGNUM Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров. Об этом 8 октября сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на Крымском мосту — все новости»

«В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение с Краснодарским краем судами средней вместимости порядка 100 и более человек», — отметил он.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, повлекший возгорание топливных цистерн железнодорожного грузового поезда.

В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка не повреждена.