Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров. Об этом 8 октября сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.

Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

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«В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение с Краснодарским краем судами средней вместимости порядка 100 и более человек», — отметил он.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, повлекший возгорание топливных цистерн железнодорожного грузового поезда.

В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка не повреждена.