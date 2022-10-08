Суда для перевозки пассажиров запустят между Крымом и Краснодарским краем
Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров. Об этом 8 октября сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.
Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия
Теракт на Крымском мосту
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«В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение с Краснодарским краем судами средней вместимости порядка 100 и более человек», — отметил он.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, повлекший возгорание топливных цистерн железнодорожного грузового поезда.
В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка не повреждена.