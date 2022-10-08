Симферополь, 8 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Теракт на Крымском мосту — знак того, что никаких «красных линий» нет, а «умеренность» и «сдержанность» России, если они сохранятся, станут росписью в полном бессилии, отметил 8 октября в своем телеграм-канале («Рамзай») военный эксперт Владислав Шурыгин.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

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Ответом на теракт должно быть уничтожение всей критической инфраструктуры на контролируемой Киевом территории — энергосистемы, мостов, плотин и узлов связи, считает Шурыгин.

«Достойный ответ — это уничтожение знаковых государственных центров: [администрации главы киевского режима на улице] Банковой, СБУ, министерства обороны, дома правительства. Достойный ответ — это выведение из неприкосновенности [киевского] политического и военного руководства, удары по их убежищам, охота на них», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.