Москва, , 12:43 — REGNUM Видеозапись остановки и досмотра на посту ГИБДД большегрузного автомобиля, который, как предполагается, взорвался на Крымском мосту, опубликовал 8 октября телеграм-канал «Mash».

Фура Rennett Stowe

На выложенных в интернет кадрах видно, как указанный автомобиль останавливают для досмотра сотрудники ГИБДД, которые досматривают открытый им водителем прицеп автомобиля, а затем отпускают машину.

«В прицеп автомобиля заглянули, но ничего подозрительного не увидели. Спустя несколько минут, судя по камерам, грузовик подорвался в движении», — говорится в прикреплённом к видео сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил, что взрыв на Крымском мосту является явной провокацией и проверкой реакции России.