Донецк, , 12:41 — REGNUM За две минуты ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку. Об этом 8 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:25 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм. 12:27 — н.п. Орловка — н.п. Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще шесть натовских снарядов.

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