Москва, , 12:41 — REGNUM В связи с взрывом на Крымском мосту какого ажиотажа и паники на полуострове не будет, поскольку у крымчан накоплен значительный опыт преодоления чрезвычайных ситуаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом заявил Константин Бахарев («Единая Россия»).

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«Крымчане за последние годы пережили много испытаний: и энергетическую блокаду, и транспортную, и водную, и продовольственную, поэтому нам не привыкать к чрезвычайным ситуациям. У нас есть накопленный достаточно большой опыт, как достойно из них выходить», — заявил Бахарев.

Преодолеть последствия и этой сложной ситуации поможет федеральный центр, как это было не раз, убежден парламентарий.

«Сейчас самое важное решить вопрос с бесперебойным обеспечением Республики Крым продовольственными товарами и горюче-смазочными материалами, а также вывезти отдыхающих, которые находятся на территории полуострова, поскольку курортный сезон продолжается и в Крыму находится десятки тысяч человек на отдыхе», — сказал он.