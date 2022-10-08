Москва, 8 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Взрыв на Крымском мосту является явной провокацией и проверкой реакции России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.

«Если в этот раз мы никак не ответим или ответим как-то не так, то будет окончательно ясно, что мы слабые. И с нами можно делать все что угодно. Это беспредельная наглость. И на нее нужно давать беспредельно жесткий ответ. Это явная провокация нашей реакции, расчетливая ее проверка: «не ответят — это будет только еще больше подрывать доверие к власти, ответят недостаточно жестко — то же самое, авось Майдан в России и начнется, а мы поможем. А ответить объявлением войны, атакой по Банковой или нанесением удара всеми силами и средствами у них «кишка тонка». Ну а если ответят, мы, Запад, всему миру покажем, что вот кто монстр в этом конфликте», — сказала Миронов.

По словам Миронова, на этом у Запада выстроена вся стратегия поведения в этом конфликте.

«А вот если каждый раз отвечать беспредельно жёстко, даже жестоко на любое самое малое посягательство на святое для нас, на нашу землю, охоту посягать мы отобъем сразу и надолго любому! И неважно, атака это на погранпост под Белгородом, Курском или на Крымский мост», — заключил он.