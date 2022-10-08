Белград, 8 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В отношениях в Евросоюзом для Сербии существуют два спорных момента — позиция по отношению к Косово и Метохии и согласование внешней политики с политикой ЕС, которое подразумевает в том числе введение санкций против России. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич 8 октября во время обращения к гражданам страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Мы считаем, что мы нашу политику хорошо обосновали, но обстоятельства меняются. Мы все еще считаем, что нечестно относиться к Сербии как будто ничего не случилось в 1999 и 2008 году (агрессия НАТО против СР Югославии и одностороннее провозглашение независимости Косово — ИА REGNUM). Мы хотели бы, чтобы нашу позицию (в ЕС — ИА REGNUM) понимали гораздо лучше, но этого не будет. Мы будем руководствоваться только интересами Сербии, так как мы никому ничего не должны. Те, против кого мы не вводим санкции уже 230 дней, ввели санкции против нас уже на третий день, при этом никто на них не оказывал давление по этому поводу», — рассказал Вучич во время пресс-конференции, которую транслировало новостное агентство «Танюг».

Президент Сербии подчеркнул, что Белград будет придерживаться своей позиции по поводу неприсоединения к антироссийским санкциям пока вред, который такая позиция наносит Республике Сербии, не усилится настолько, что ее руководство будет вынуждено «принять какую-то другую реальность».

«Мы это делаем не только потому, что у нас есть выгода, когда речь идет о цене на газ или из-за того, что кто-то нас поддержит в СБ ООН, хотя это тоже легитимный подход. Мы это делаем из-за уважения к международному праву и уважения к себе, из-за уважения к базовым принципам морали, так как знаем, что санкции сделали с нами», — отметил Вучич.

Он добавил, что Сербия должна работать над тем, чтобы согласовать визовый режим с режимом ЕС, так как «это будет честно по отношению к партнерам в Европе».

Напомним, что Российская Федерация 30 мая 1992 года проголосовала за резолюцию СБ ООН №757 о введении санкций против Союзной Республики Югославии (СРЮ) в связи с действиями её вооруженных сил на территории Боснии и Герцеговины.