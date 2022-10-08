Москва, 8 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. У России есть возможности защитить свои национальные интересы, и при случае задействуем их в полную силу. Об этом 8 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«У нас есть все возможности, чтобы защитить свои нацинтересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с РФ языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично», — отметил он в интервью газете «Аргументы и факты».

А «разорвать экономику РФ в клочья, как это страстно желал еще Барак Обама, не получилось и не получится», добавил он.

Также Лавров добавил, что вопрос соответствия референдумов конституции и законодательству Киева не влияет на их квалификацию по международному праву, Россия абсолютно уверена в обоснованности предпринимаемых шагов.