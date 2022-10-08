Рим, , 12:37 — REGNUM Римский футбольный клуб «Лацио» был заинтересован в подписании 20-летнего грузинского и российского защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова. Об этом 8 октября сообщает издание Sport24.

ФК «Лацио»

По информации источника, Сазонов был в списках спортивного департамента «Лацио», однако от его кандидатуры временно отказались из-за лимита в Италии на игроков не из Евросоюза.

В текущем сезоне Саба Сазонов принял участие в 11-ти матчах аз «Динамо» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.

Действующее соглашение 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Сазонова в 1 миллион евро.